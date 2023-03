Banchine stradali di Fucecchio, in una settimana 760 kg di rifiuti rimossi

Proseguono anche nel mese di marzo gli interventi di pulizia delle banchine stradali nel comune di Fucecchio. L'amministrazione comunale già da alcuni anni ha incaricato Alia Servizi Ambientali di svolgere sul territorio un programma di interventi sia sulle strade comunali che su quelle provinciali.

Nel periodo 20-27 febbraio gli interventi realizzati dal personale incaricato hanno portato alla rimozione di 760 kg di rifiuti, in gran parte lattine, bottiglie e contenitori di plastica gettati dai veicoli in transito nei pressi di incroci, rotatorie e lungo le strade. Nel periodo sopracitato l'intervento di pulizia ha riguardato principalmente Via Sanminiatese, Via del Giardino, Via del Ronzinello, Via Padre Checchi e gran parte della Strada Provinciale 11, sia nel tratto esterno all'abitato di San Pierino che sulla circonvallazione di Fucecchio.

In questi giorni invece gli addetti sono impegnati nelle frazioni delle Cerbaie. Questa mattina, in particolare , l'intervento si è svolto nei pressi della frazione di Galleno, con interventi che hanno interessato la Strada Provinciale 15 Romana Lucchese anche all'esterno del centro abitato.

"Proseguiamo gli interventi di pulizia delle banchine per migliorare il decoro delle nostre strade – spiega il sindaco Alessio Spinelli – ben consapevoli che l'impegno e il costo che sosteniamo per questo servizio non è sufficiente a eliminare del tutto quei rifiuti lasciati da persone incivili che non hanno a cuore il proprio territorio e l'ambiente nel quale vivono. La comunità, purtroppo, è costretta a farsi carico, anche economicamente, di questo problema causato da una minoranza di persone che crea un danno a tutti e soprattutto all'ambiente in cui vivono e dovranno vivere le future generazioni".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa