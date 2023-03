Biblioteca San Giorgio, al via sabato il corso di bridge

Il circolo bridge di Pistoia, in collaborazione con la Biblioteca San Giorgio, organizza un corso di bridge, indirizzato ai principianti, in 9 lezioni e tenuto da un istruttore federale autorizzato dalla Federazione Italiana Gioco Bridge. Gli incontri si svolgeranno in biblioteca a partire da sabato 11 marzo, alle 16, e procederanno secondo il seguente calendario: 18 marzo; 1, 15 e 22 aprile; 6, 13, 20 e 27 maggio.

Nel bridge si gioca in coppia e con un mazzo di carte francesi (52 carte senza jolly). I giocatori della stessa squadra si siedono uno di fronte all’altro, mentre gli avversari di lato. Il mazziere, che a turno sarà svolto da ogni partecipante, distribuisce, sempre in senso orario, il mazzo partendo dalla propria sinistra. Dopo che ogni giocatore ha scartato la propria carta, è possibile effettuare una presa. Lo scopo di ciascuna coppia è, quindi, quello di fare più prese possibili.

La partecipazione è gratuita per l’intero ciclo di lezioni. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero di tessera della biblioteca. Chi non ha un indirizzo di posta elettronica potrà recarsi al banco accoglienza della San Giorgio, dove potrà compilare e firmare un apposito modulo cartaceo. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di 20 richieste.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pistoia