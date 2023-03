Bloccano 12enne in strada e gli rubano il cellulare

Hanno bloccato un 12enne, gli hanno preso il cellulare dalla tasca del giubbotto e sono scappati. La famiglia del giovane ha sporto denuncia ai carabinieri di Rovezzano per un fatto avvenuto a Coverciano, a est di Firenze, alle 8 di mercoledì 8 marzo.

Il minorenne stava camminando in via Monsignore Leto Casini. Stava tornando a casa prima del tempo perché c'era sciopero a scuola. Lungo la strada, secondo quanto emerso, è stato fermato da due giovani che, a volto scoperto e dopo averlo afferrato per il giubbotto, gli avrebbero preso lo smartphone dalla tasca del giubbotto. Il dodicenne è rimasto illeso nonostante lo spavento.