"Cimiteri chiusi nei pomeriggi d'estate per mancanza di personale"

Dal prossimo lunedì al 30 giugno i cimiteri del Comune di Firenze chiuderanno all'ora di pranzo, per poi andare in "orario estivo"? La segnalazione arriva dall'organizzazione sindacale USB, con tanto di riferimento puntuale al cartello apparso sui cancelli.

In Rete Civica c'è la conferma: dal 13 marzo al 30 giugno si potrà accedere alle aree solo dalle 08 alle 13.

Inoltre «è possibile che si verifichino variazioni d'orario per cause particolari, verificare eventuali avvisi nella sezione del Cimitero interessato». E «nella pagina del Cimitero di Trespiano è pubblicato anche l'orario effettuato dal bus interno».

L'atto con cui si è presa questa decisione parla chiaro. «Assenza di operatori cimiteriali». Le criticità ci sono da tempo, è scritto anche sul provvedimento dirigenziale. Si sono aggravate ulteriormente.

A rimetterci sarà il personale dipendente (con i conseguenti cambi di turno) e l'utenza.

Nel 2022 avevamo sollevato il tema più volte, anche in riferimento al coinvolgimento di SAS nei servizi cimiteriali.

La responsabilità politica ci sembra chiaramente della Giunta. Che deve chiedere scusa alla cittadinanza e al personale dipendente del Comune, trovando urgentemente soluzioni.

Dmitrij Palagi, Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune

“Da lunedì prossimo e fino al 30 giugno i cimiteri saranno chiusi tutti i pomeriggi dopo le 13. E poi – spiegano i consiglieri del Movimento 5 Stelle Roberto De Blasi e Lorenzo Masi – ci sarà pure la consueta pausa estiva.

La comunicazione è affidata a un cartellino da appendere ai cancelli che – per il normale utente dei cimiteri – non è proprio lo strumento più adatto.

Per i dipendenti dei cimiteri ci sarà un doppio disagio: oltre a doversi giustificare con gli utenti arrabbiati per quello che vedranno come un disservizio, con pochi giorni di preavviso, si vedranno cambiato anche l’orario di lavoro che passa, da essere a turni, ad uno fisso dalle 7 alle 13, con anche una grave ricaduta economica.

Chiederemo ufficialmente in doverosi approfondimenti all’Amministrazione” concludono De Blasi e Masi.

Roberto De Blasi e Lorenzo Masi - Movimento 5 Stelle Firenze

