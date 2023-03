Comunità energetiche, si avvia il dialogo a Montespertoli

Per spiegare e promuovere le cosidette "comunità energetiche", l'Amministrazione Comunale di Montespertoli organizza per mercoledì 15 marzo un incontro aperto a tutti i cittadini.

Questo primo incontro servirà per capire come funziona una comunità energetica e per informare i cittadini sulle opportunità che essa è in grado di offrire. L'incontro è fissato per le ore 18 presso la Sala consiliare del Palazzo comunale. Sarà introdotto dal Sindaco Alessio Mugnaini e vedrà la partecipazione dell'Ing. Simone Tartaro dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse SpA.

Una Comunità Energetica è un insieme di persone che condividono energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari. Le comunità energetiche rappresentano quindi un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Questo modello fonda i suoi valori sulla lotta allo spreco energetico e sulla condivisione di un bene fondamentale a un prezzo concorrenziale, grazie all’innovazione che sta rivoluzionando il mercato dell’energia.

Per partecipare ai progetti di realizzazione di una comunità energetica è necessario avere un'abitazione o una struttura/casa/impresa singola. L'adesione è possibile sia per chi è in possesso di un impianto fotovoltaico, sia per chi sceglie di essere semplice consumatore ("consumer").

L'incontro si pone l'obiettivo di evidenziare il ruolo che le imprese possono giocare in questo processo: la comunità energetica può rivelarsi utile in particolari contesti di distretti industriali attraverso forme di autoconsumo che consentono un aumento dell'autosufficienza e una riduzione dei costi.

La partecipazione è caldamente consigliata per le imprese, le associazioni e gli investitori che vogliono capire il funzionamento, i costi e i benefici di una Comunità Energetica.