Un 22enne di Pisa è stato trovato dalla polfer alla stazione Principe di Genova mentre portava con sé arco, frecce e una pistola a salve. Non era la prima volta: la polfer di Savona lo aveva beccato in treno con un coltello a tracolla e nello zaino tre pugnali di grosse dimensioni, un coltello a serramanico e un'accetta lunga 35 centimetri. E' stato denunciato in ambo i casi e le armi sono finite sotto sequestro.