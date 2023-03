Conad Nord Ovest insieme alla Fondazione Conad ETS sostiene l’opera di Viva Vittoria per dire NO alla violenza di genere

Prosegue l’impegno di Conad Nord Ovest al fianco della Fondazione Conad Ets a sostegno di Viva Vittoria per l’evento in programma a Firenze in Piazza Santa Croce, il prossimo 11 e 12 novembre, per sensibilizzare la comunità sul tema della violenza di genere: la piazza sarà interamente rivestita di coperte fatte a maglia che saranno oggetto di una raccolta fondi a favore delle donne vittime di abusi. Una nuova tappa che si aggiunge a quella che ha ‘colorato’ Piazza Dante a Grosseto lo scorso 25 novembre e che coinvolgerà anche la città di Modena il prossimo 12 marzo 2023.

Dopo Grosseto e Modena, quindi, anche i Soci Conad di Firenze, Borgo San Lorenzo e Scandicci, insieme alla Fondazione Conad ETS sosterranno l’installazione dell’opera Viva Vittoria coinvolgendo la Comunità e le Persone nella realizzazione di quadrati in maglia che, cuciti insieme a formare delle coperte, andranno a rivestire la piazza. La raccolta fondi collegata a questa iniziativa servirà a sostenere le Associazioni Artemisia Centro Antiviolenza, ACISJF Firenze e Nosotras Onlus.

Inoltre, prima delle giornate del 11 e 12 di novembre, dedicate all’istallazione, i Soci Conad di Firenze, Borgo San Lorenzo e Scandicci, attiveranno sui punti di vendita Conad una ulteriore raccolta fondi a favore di Viva Vittoria.

“Ci riempie d’orgoglio poter confermare il nostro impegno contro la violenza di genere proprio in occasione della Giornata Internazionale della Donna, attraverso la promozione di un’iniziativa così virtuosa sostenuta insieme alla Fondazione Conad ETS e all’Associazione Viva Vittoria OdV. – hanno dichiarato i Soci Conad Nord Ovest di Firenze e Massimo Ciucchi Responsabile area Toscana presenti in conferenza –. Essere una realtà radicata nel territorio significa anche coinvolgere la comunità in progetti come questi, che si pongono l’ambizioso obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere e supportare concretamente le realtà territoriali, come le Associazioni Artemisia Centro Antiviolenza, ACISJF Firenze e Nosotras Onlus, che operano quotidianamente affinché le donne vittime di stalking e violenza possano avere nuove opportunità di vita. Un segno tangibile del nostro impegno, che ci permette di consolidare le basi per un futuro migliore e di promuovere l’adozione di comportamenti consapevoli e responsabili”.

“Nel momento stesso in cui una donna è consapevole del proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento in sé stessa e nella società – racconta una delle fondatrici e presidente di Viva Vittoria, Cristina Begni -. Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il fare a maglia, metafora di creazione e sviluppo di sé. Si è dimostrato un tramite perfetto, perché è un'attività creativa ancora molto diffusa e facilmente apprendibile, che in tutti gli adulti evoca immagini familiari e crea un'attitudine all'incontro e alla relazione”.

“L’iniziativa di Firenze si inserisce nel progetto nazionale che vedrà Fondazione Conad ETS accanto a Viva Vittoria OdV in tante piazze italiane” racconta Maria Cristina Alfieri, Direttrice della Fondazione, che aggiunge: “Siamo felici che Conad Nord Ovest, attraverso i Soci di Firenze, abbia aderito con tanto entusiasmo a questa iniziativa, dando un contributo importante per coinvolgere le persone in un progetto che dice NO alla violenza sulle donne e dimostrando ancora una volta il suo costante impegno a favore della comunità”.

Un’iniziativa di grande valore che si aggiunge a quella messa in campo da Conad in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Dall’1 all’8 marzo, infatti, presso i punti vendita del gruppo è stato possibile compiere un gesto concreto a sostegno delle donne con l’acquisto di una pianta di begonia, il cui ricavato sarà devoluto a Viva Vittoria OdV.

L’importante collaborazione con Viva Vittoria si aggiunge agli altri progetti promossi da Conad Nord Ovest a favore delle donne, come “Panchine Rosse” lanciato nel novembre 2021, che ha visto raggiungere ad oggi lo straordinario traguardo di 315 panchine installate nei territori di competenza. La panchina rossa oggi è un simbolo universalmente riconosciuto e associato al tema della violenza di genere, in segno di sensibilizzazione e sostegno tangibile contro un fenomeno ancora troppo radicato nella nostra società.

Inoltre nel 2022, dal 25 al 27 novembre, la Cooperativa ha promosso un’importante campagna di raccolta fondi a favore dell’Associazione Nazionale “D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza,” devolvendo, grazie anche alla fedeltà dei clienti con il catalogo MIPremio, la cifra complessiva di 135.820€ , per aiutare le Associazioni territoriali impegnate nella lotta alla violenza sulle donne. La campagna ha coinvolto i punti vendita della rete Conad Nord Ovest di Toscana, Emilia (prov. Bologna, Modena, Ferrara, Imola), Lombardia (prov. Mantova), Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Lazio (comune di Civitavecchia) e Sardegna.

Un impegno che si è ulteriormente consolidato anche grazie al progetto scuola sostenuto insieme alla Fondazione Conad ETS e realizzato con Unisona, realtà impegnata da sempre nella realizzazione di eventi in diretta satellitare e live streaming per le scuole italiane. Durante gli eventi vengono proposti agli studenti italiani diversi incontri dedicati a temi di grande attualità e interesse: proprio nell’ultimo appuntamento di febbraio oltre 33mila ragazzi in collegamento da tutta Italia sono stati coinvolti in una discussione sul valore della diversità e la prevenzione della violenza e della discriminazione.

Le iniziative promosse da Conad Nord Ovest, si inseriscono nel progetto nazionale "Sosteniamo il futuro", voluto da Conad per racchiudere in maniera organica tutte le attività che promuovono una reale sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

I NUMERI DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica sicurezza relativamente al periodo 1° gennaio – 29 gennaio 2023 sono stati registrati 20 omicidi, con 7 vittime donne, tutte uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 6 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno, si nota un decremento sia nell’andamento generale degli eventi, che da 27 passano a 20, sia nel numero delle vittime di genere femminile, che da 11 diventano 7. Rispetto allo stesso periodo del 2022 risulta in lieve aumento il numero di omicidi commessi dal partner o ex partner che da 6 passano a 7, mentre le relative vittime donne, restano stabili (6).

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 4,35 miliardi di euro. I territori in cui opera con 381 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi

Fondazione Conad ETS è un ente del terzo settore istituito per volontà di Conad, prima insegna italiana della Grande Distribuzione. Nasce per mettere a fattor comune le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale sostenute dalle 5 Cooperative associate a Conad (Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, CIA-Commercianti Indipendenti Associati, Conad Adriatico, PAC 2000A) sui territori di riferimento, valorizzandole e sviluppandone di nuove su scala nazionale. La finalità della Fondazione è filantropica: obiettivo di ogni intervento è l’impegno per il bene comune, il supporto alle comunità, la promozione di una cultura di sistema.

Viva Vittoria è un’organizzazione di volontariato che, grazie all'impegno di 160mila knitters che hanno realizzato altrettanti quadrati di maglia, dal 2015 a oggi ha raccolto oltre 690mila euro attraverso la raccolta fondi legata alla produzione di coperte, che hanno consentito di aiutare concretamente 35 Centri antiviolenza in tutta Italia.

Fonte: Ufficio Stampa