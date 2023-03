Delegati della Città Metropolitana in Australia per il piano urbano di mobilità sostenibile

Sbarca Oltreoceano il Piano urbano di mobilità sostenibile della Città Metropolitana di Firenze, insieme agli altri progetti infrastrutturali e di trasporto della Metrocittà connessi alle nuove tecnologie. Una delegazione tecnica della Città Metropolitana di Firenze, composta da Jurgen Assfalg, responsabile dello Sviluppo del Sistema informativo e dei Progetti di innovazione tecnologica, e da Alberto Berti in qualità di Mobility Manager, sta partecipando in questi giorni in Australia, insieme a colleghi di Madrid, alle giornate di studio 'Background and Way Forward', nel quadro di rapporti tra Unione Europea e Iurc (International urban and regional cooperation) che coinvolge Australia e alcuni Paesi asiatici. I lavori si svolgono a Melbourne e Canberra.

Fonte: MET - Città Metropolitana Firenze