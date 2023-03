È grave la donna investita stasera a Firenze da un bus. L’incidente è avvenuto in piazza della Stazione, dove l’autobus ha travolto la passante mentre attraversava la strada. A causa della frenata anche due passeggeri del mezzo – linea 14 di Autolinee Toscane – sono rimasti feriti in seguito alla frenata. La donna è stata trasportata in codice rosso a Careggi, mentre i due passeggeri in codice giallo al pronto soccorso.