Due fermati dalla questura pisana, via all'iter di espulsione dal territorio nazionale

Due cittadini tunisini sono stati fermati e identificati dalla polizia a Pisa.

I due sono stati fermati durante dei normali controlli degli agenti pisani: erano senza documenti e per questo sono stati portati in Questura. I due, 18 e 19 anni, hanno fornito le proprie impronte digitali e dall'incrocio dei dati con il sistema nazionale delle polizie scientifiche è emerso che i due hanno avuto precedenti penali e sono senza fissa dimora.

L'uifficio immigrazione, al quale sono stati affidati, ha avviato le procedure per l'espulsione dal territorio nazionale.