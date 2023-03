Malore per un camionista, tir fermo una notte in via Sansovino

Un autotreno fermo in via Sansovino sulla corsia in ingresso città a Firenze. È accaduto ieri sera intorno alle 21.15 a causa del malore del conducente che è stato portato al Pronto Soccorso. La Polizia Municipale ha avvisato la ditta proprietaria del mezzo pesante per farlo spostare. L’autista è arrivato questa mattina e l’autotreno è stato rimosso intorno alle 10.30. La presenza del mezzo pesante ha provocato rallentamenti in ingresso città. Altri problemi si sono registrati per la manifestazione con corteo in programma in centro (prevista una anche nel pomeriggio) e per lo sciopero del trasporto pubblico.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa