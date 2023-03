Rubano 1.500 euro di profumi con una borsa schermata, denunciati

I Carabinieri della Stazione di Ardenza (Livorno) hanno denunciato in stato di libertà due coniugi di origine peruviana, residenti nella provincia di Firenze, ritenuti responsabili di un furto di costosi profumi all’interno di una nota profumeria livornese per un valore di oltre 1.500 euro.

In base alla ricostruzione dei Carabinieri i due si sarebbero presentati come normali clienti aggirandosi tra gli espositori ma, grazie all’utilizzo di una borsa provvista di schermatura per eludere il sistema antitaccheggio, si sarebbero appropriati di numerosi e costosi profumi; il grave ammanco è emerso solo durante un successivo inventario. Fondamentali gli elementi forniti dai dipendenti della profumeria assieme all'analisi delle immagini della videosorveglianza.

Il tutto, suffragato dallo scambio informativo con i reparti dell’Arma di altre province, ha consentito ai carabinieri labronici di raccogliere rilevanti elementi a carico della coppia che vanta diversi precedenti per reati analoghi in tutta la Toscana. I due dovranno rispondere di furto aggravato.