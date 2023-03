Gli ospiti del centro diurno di Cerbaiola regalano borsine ai bambini dell'asilo nido

In occasione del progetto prestalibro dell'Asilo Nido Madama Dorè di Firenze gli ospiti del centro diurno di Cerbaiola di Empoli, con l'aiuto degli Operatori, hanno realizzato delle borsine in tessuto dipinte con la tecnica dello stencil, per contenere i librini dei bambini.

Oggi 8 marzo 2023 siamo andati a consegnare le borse con una rappresentaza di ragazzi e abbiamo vissuto dei momenti unici dove non c'era nessuna barriera ma solo accoglienza e felicità di stare insieme.