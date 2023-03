Litiga col vicino e gli incendia l'appartamento, arrestato nel Mugello

Un 35enne tunisino residente in provincia di Brindisi ma senza dimora è stato arrestato per aver spaccato la porta di ingresso della casa del vicino e per aver dato fuoco all'appartamento. I carabinieri di Scarperia sono intervenuti a Borgo San Lorenzo dopo la segnalazione dei vicini di casa, prima per la rottura della porta e poi per le urla dell'uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco. L'autore del fatto nel frattempo era stato visto allontanarsi dal luogo. Quando è stato identificato è stato trovato con un accendino nella tasca dei pantaloni.

L’immobile in questione era occupato da un altro soggetto, un senegalese di trentadue anni, pizzaiolo, fuori al momento dei fatti. Entrambi, già noti all’ufficio, si conoscono e in passato hanno avuto un alterco. La struttura è stata dichiarata inagibile per la presenza dei fumi dai vigili del fuoco. I danni dell’immobile dovranno essere successivamente stimati.