Ruba motorino a un settantenne che lo fa arrestare

Ha provato a rubare un motorino a un settantenne ma questi se ne è accorto, lo ha bloccato e lo ha fatto arrestare. In manette a Firenze è finito un 36enne.

In zona stazione Santa Maria Novella l'uomo è entrato in un garage. Il settantenne lo ha visto mentre spingeva un motorino. Alla richiesta di chi fosse e cosa stesse facendo, il malvivente avrebbe semplicemente risposto di essere lì per parcheggiare il mezzo. Peccato che il motorino fosse del settantenne.

La vittima ha subito chiamato la polizia, poi ha inseguito in strada il ladro e lo ha indicato agli agenti. Il 36enne è finito a Sollicciano.