Sabati della pace, il comitato invita i politici alla Tenda: Parrini primo ospite

I sabati della pace è la nuova proposta che il comitato ‘Empoli per la pace’ fa alla città per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di ricercare una via diplomatica per lo stop alla guerra in Ucraina e, più in generale, per ricordare le tante, troppe guerre che insanguinano il pianeta. Dopo la Veglia alla vela di Avane, gli oltre 200 giorni di presidio quotidiano alla tenda di piazza della Vittoria, il flash-mob e la fiaccolata dello scorso 24 febbraio, ecco ora questa nuova iniziativa.

Ogni sabato alle 18, rappresentanti del comitato saranno presenti in piazza della Vittoria per proseguire nella propria azione ed organizzare iniziative con lo scopo di dare visibilità al messaggio di pace ed ai quattro punti del manifesto del comitato: stop all’invio delle armi, sì alla diplomazia sia da parte dell’Europa che sotto l’egida ONU, no alla corsa al riarmo e all’aumento delle spese militari e ratifica da parte dell’Italia del trattato di proibizione delle armi nucleari.

Proprio con questo obiettivo, i senatori e gli onorevoli di tutti i partiti eletti nella nostra circoscrizione sono stati invitati alla tenda per spiegare la loro posizione sulla guerra in Ucraina e l’invio delle armi e dare così vita ad un dibattito. Il primo a rispondere è stato l’onorevole del partito democratico, Dario Parrini, che sabato pomeriggio alle 18 sarà presente alla tenda.

Allo stesso tempo il comitato ha richiesto un consiglio comunale aperto sul tema della guerra che è stato fissato per giovedì 23 marzo.

Fonte: Comitato Empoli per la Pace