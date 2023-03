Treni, il 9 marzo primo viaggio del Blues in Mugello

Via al primo viaggio commerciale nel Mugello del Blues; il treno a tripla alimentazione, elettrica, diesel e a batterie che Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane) mette in servizio sulle linee del Mugello e del Senese. Il viaggio sarà effettuato sul treno Regionale 18985 in partenza da Firenze Campo di Marte alle 14.10 diretto a Borgo San Lorenzo.

Sono previsti gli interventi dell’assessore ai trasporti Stefano Baccelli, Marco Trotta direttore regionale Toscana, Paolo Omoboni sindaco di Borgo San Lorenzo

L’appuntamento per la stampa è alle 13,30 al Binario 6 della stazione di Campo di Marte