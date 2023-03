Volano Allievi B e Giovanissimi, frenano gli Juniores e gli Allievi Regionali

Un buon pareggio per gli Juniores Regionali del Castelfiorentino United, che non sono andati oltre lo 0-0 contro la Sinalunghese. Risultato analogo anche per gli Allievi Regionali Under 17, anch’essi a reti bianche nella gara contro il Firenze Ovest. Una doppietta di Falorni e un gol di Mamedani hanno invece regalato il successo agli Allievi B nella sfida contro la Grevigiana. E con lo stesso risultato (3-0) hanno vinto anche i Giovanissimi Provinciali: stavolta il successo è arrivato nel derby col Certaldo grazie alla doppietta di Geri e al gol di Morandini.

Si arriva così ai Giovanissimi B Provinciali, che hanno perso 4-0 nella sfida contro la Sales. Nelle due gare giocate dagli Esordienti A sono arrivate invece una vittoria e una sconfitta, entrambe per 3-0: la prima è maturata contro il San Lorenzo Giovani Campi, mentre il ko è maturato nella sfida contro lo Scandicci.

Passando ai più piccoli da segnalare il doppio pareggio degli Esordienti B contro il Montespertoli e la Rondinella Marzocco, anche qui con lo stesso risultato: 2-2. I Pulcini 2021, invecem, hanno perso 2-1 contro il Montelupo e battuto 3-2 il Montelupo C, mentre col Giovani Fucecchio è arrivata ancora una sconfitta per 3-0. I Pulcini 2013, invece, hanno vinto 3-0 nell’unica gara giocata nel fine settimana.

Eccoci quindi ai primi calci: i 2014 hanno perso 3-0 col Giovani Fucecchio e 3-1 con l’Audace Legnaia, ma sono stati bravi ad ottenere un pareggio per 2-2 contro l’Impruneta Tavarnuzze. I 2015, invece, hanno pareggiato 2-2 con la Rondinella Marzocco e perso 2-1 sia contro il Cerbaia che con la Certaldese Giovani. Infine i Piccoli Amici 2016 hanno perso 2-1 con il San Michele Cattolica Virtus e vinto 3-1 con la Cerretese.

