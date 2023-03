Ospedale Siena, finanziamento della Regione da 23 milioni per l'ampliamento

Finanziamento da 23 milioni di euro per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, grazie al supporto della Regione Toscana, da parte del Ministero della Salute per il completamento del lotto volano, del nuovo magazzino e per i lavori di adeguamento della nuova piastra angiografica.

Una notizia importante che precede di pochi giorni la presentazione della firma dell’accordo interistituzionale per la realizzazione delle opere di ristrutturazione edilizia, interventi e progettualità di ammodernamento dell’Aou Senese, che si terrà a Siena, presso la sede della stessa Azienda ospedaliero-universitaria, il prossimo 23 marzo, alla presenza del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

"Abbiamo preso un impegno con Siena per ristrutturare e ammodernare l’ospedale Santa Maria alle Scotte e stiamo lavorando su questa strada – commenta il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani -. Abbiamo condiviso progettualità e masterplan. I recenti finanziamenti approvati dal Ministero della Salute ci supportano in maniera importante e contribuiranno a rendere l’Aou Senese sempre più competitiva, al passo con i tempi, anche per quanto riguarda tecnologie e strutture".

Lo scorso 13 giugno la Regione Toscana ha sottoscritto con il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Accordo di programma integrativo finalizzato alla prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità (art. 20 della L. 67/1988). Il suddetto Accordo di programma è costituito da n. 44 interventi per un importo complessivo di € 279.814.674,71, di cui € 218.473.032,53 a carico dello Stato e € 61.341.642,18 a carico di Regione/Aziende o altri cofinanziamenti statali diversi dall’art. 20.

"Successivamente – aggiunge l’assessore regionale al Diritto alla Salute, Simone Bezzini - la Regione Toscana ha chiesto la rimodulazione di alcuni interventi previsti dall’Accordo ad invarianza della quota finanziata dallo Stato e del numero totale di interventi e, tra questi, alcuni progetti dell’Aou Senese. Verificata la conformità delle modifiche agli obiettivi generali dell’Accordo e tenuto conto delle nostre motivazioni e approfondimenti nella relazione esplicativa fornita al Ministero della Salute, il Ministero ha approvato la proposta della Regione Toscana e garantirà i finanziamenti per la realizzazione del nuovo edificio Volano, per un importo a carico dello Stato di € 8.318.000; per la realizzazione del nuovo edificio Magazzino, per un importo a carico dello Stato di € 12.648.988,75 e sono stati inoltre finanziati i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di n. 2 angiografi, già in corso di acquisizione con finanziamenti PNRR, per un importo a carico dello Stato di € 1.712.736,69. A questi finanziamenti – prosegue Bezzini - vanno ad aggiungersi quelli già approvati, tramite la Regione Toscana, relativi al PNRR".

"Abbiamo rimodulato alcune progettualità in base al masterplan – spiega in dettaglio il direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta - che ha messo in ordine cronologico le opere, permettendo di capire quali opere realizzare prima e quali dopo. Questa rimodulazione ci consente di riallineare i finanziamenti con l’ordine cronologico delle opere e, soprattutto, di dare copertura finanziaria completa a due nuove edificazioni, propedeutiche alla ristrutturazione dell’intero ospedale, a di investire in un importante ammodernamento tecnologico. Il lotto volano, che era finanziato per 35 milioni, adesso è finanziato per l’intero importo pari a 43 milioni; abbiamo anche la copertura finanziaria per il nuovo magazzino, che non avevamo, pari a circa 13milioni. Per il lotto volano abbiamo già affidato progettazione e lavori e le demolizioni partiranno a fine anno, per poi procedere con la nuova edificazione. Per quanto riguarda il magazzino – prosegue Barretta - abbiamo approvato lo studio di fattibilità e stiamo per affidare la progettazione. La nuova piastra angiografica infine, permetterà di fare un investimento importante per installare i due angiografi in corso di acquisizione con fondi PNRR. I finanziamenti ricevuti ci consentono di fare tutti i lavori necessari per l’installazione dei due strumenti. Ringrazio la Regione Toscana – conclude Barretta - per il supporto che ci ha dato nella rimodulazione degli investimenti. È stato fondamentale nell’interlocuzione con il Ministero avere a disposizione un masterplan che ci ha consentito di spiegare, in maniera efficace, i motivi della rimodulazione dei finanziamenti".

Fonte: Aou Senese