Blitz della polizia alle Cerbaie, sequestrata katana e 8 kg di droga

Una katana nascosta tra la vegetazione, 7,8 kg di hashish 'marchiata' con la scritta Gomorra e 150 g di cocaina. Questo il bottino del sequestro della polizia dopo i controlli attivati nei boschi delle Cerbaie (Fucecchio) ieri sera.

Ad agire gli agenti del commissariato di Empoli assieme alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana e da operatori cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale. I controlli sono stati disposti dal questore di Firenze dopo la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenuto a Fucecchio nei mesi scorsi.

Alla vista della polizia alcune persone straniere si sono rapidamente allontanate. I cani delle unità cinofile, due femmine dal nome Onah ed Eviva, hanno scoperto che sotterrati a 50 cm di profondità c'erano dei panetti di cellophane contenenente la droga, mentre tra la vegetazione era presente anche l'arma bianca.

Durante l'operazione inoltre sono state controllate 394 autovetture e identificate 568 persone. Due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà, uno per ricettazione e per possesso di arnesi atti allo scasso ed altro per possesso di patente di guida contraffatta e per irregolarità della propria presenza sul territorio nazionale, e sono state elevate 18 contravvenzioni per irregolarità ai sensi del codice della strada.