Perdono uno zaino con 30mila euro di gioielli, carabiniere lo trova e rintraccia i proprietari

Avevano smarrito uno zaino contenente 30mila euro in gioielli. A ritrovarlo, con il prezioso contenuto, è stato un maresciallo dei carabinieri che lo ha restituito ai proprietari. Tutto ha origine nel giorno di San Valentino quando una coppia di commercianti orafi si mette in viaggio verso Roma, dove abita la figlia anche lei orafa, per partecipare ad un meeting per il quale si erano portati dietro i preziosi. Partiti da Firenze, una volta arrivati nella capitale si sono accorti di non avere più lo zaino, contenente anche alcuni effetti personali.

Denunciata la scomparsa in una stazione dei carabinieri di Roma, da quel momento sono trascorse alcune settimane fino all'arrivo di una mail. Nel messaggio, un signore riferiva di aver trovato uno zaino, invitando la coppia a contattarlo. Dopo le iniziali perplessità, la circostanza che sembrava strana si è rivelata fortunata. L'uomo che li aveva contattati è il comandante della stazione dei carabinieri di Castell'Azzara, in provincia di Arezzo, che circa due settimane dopo il viaggio di marito e moglie aveva ritrovato lo zainetto, mentre era libero dal servizio, abbandonato su una strada. Dopo averlo recuperato il luogotenente ha portato lo zaino in caserma e grazie alla presenza di un tablet al suo interno, è riuscito a risalire all'indirizzo mail per contattare la coppia. Venerdì scorso gli orafi si sono diretti nella caserma di Castell'Azzara, dove hanno recuperato gioielli e i propri beni ringraziando il comandante per la sua dedizione e il senso civico.