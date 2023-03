Baby gang in azione lungo le linee della tramvia

I carabinieri di Scandicci stanno indagando su un gruppo di giovani, per la maggior parte minori, che si sono resi protagonisti di alcune rapine a altri minorenni. Le azioni sono quattro da inizio mese: consistono in minacce verbali per farsi consegnare pochi euro o il giubbotto. Sono state condotte da un gruppo di almeno quattro ragazzi in aree adiacenti la linea tramviaria che va dalla fermata Nenni Torregalli di Firenze, alla fermata De André di Scandicci. I carabinieri stanno valutando ogni elemento e invitano a fornire collaborazione al fine di poter giungere quanto prima all'identificazione degli autori.