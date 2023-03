Claudio Putrone vince il concorso dei mangiatori di pizza a Fucecchio

C'è un fucecchiese che mangia più pizze di tutti. Si chiama Claudio Putrone e ha vinto il concorso gastronomico indetto dopo che a Fucecchio si è scoperto che gli abitanti sono tra i più 'pizzofili' d'Italia.

Nella serata di venerdì 10 marzo alla pizzeria da Pupillo & Gina, si è tenuta la prima gara per stabilire il più grande mangiatore di pizza fucecchiese con 10 concorrenti iscritti scelti tra le migliori forchette cittadine.

Dopo la Margherita di 350 grammi per iniziare, si è passati alla 4 stagioni da 400 grammi, seguita da un calzone ripieno all’inverosimile da 450 grammi… ma c’è voluta anche la quarta pizza, un'altra Margherita, per decretare il vincitore di una gara divertente ma impegnativa per gli stomaci dei concorrenti.

Ha vinto Claudio Putrone che ha terminato perfettamente la quarta portata mentre l’avvocato Stefano Ciulli e a seguire Giacomo Menichetti non sono riusciti a terminare in tempo utile lasciando poche briciole sui loro piatti.

Serata divertentissima che ha messo a dura prova lo staff della pizzeria Pupillo & Gina in quanto oltre alla gara avevano da servire oltre 60 clienti accorsi lì per vedere il contest dal vivo. I premi sono stati a cura di Terre di Toscana, di seguito trovate il video realizzato da 0571 della diretta dell'evento.