Commando in ditta orafa, via 600mila euro

Un bottino da 600mila euro portato via da una ditta orafa di Laterina Pergine Valdarno nella notte appena trascorsa. Un commando ben organizzato che avrebbe chiuso la strada versso la ditta Jessica di Ponticino con un albero abbattuto, prima di sfondare con un'utilitaria il cancello e far saltare la cassaforte con l'esplosivo. I carabinieri ritengono che un basista possa aver dato tutte le informazioni necessarie per andare a colpo sicuro.