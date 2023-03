Già nei guai per scippo, arrestato per nuovi furti

Già arrestato per scippo, è finito di nuovo in manette per due furti con strappo. Si tratta di un 32enne di origini nigeriane, arrestato dalla polizia a Firenze.

Il 16 gennaio era finito nei guai dopo aver scippato lo smartphone di una donna in zona Cascine. Fermato in viale degli Olmi, venne arrestato poiché trovato anche con 85 dosi di crack, 3 di ecstasy e un altro cellulare rubato il giorno prima.

Gli investigatori di via Zara sono andati a fondo nella vicenda, sospettando, subito dopo il suo arresto, eventuali responsabilità del 32enne nigeriano anche in altri episodi: il primo avvenuto il 15 gennaio a Rifredi, il secondo, il giorno successivo, sui viali di circonvallazione proprio poche ore prima dei fatti avvenuti nel pomeriggio intorno alle Cascine.

La misura è stata notificata all’interessato direttamente in carcere, mentre il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini preliminari e l'effettiva responsabilità della persona destinataria della misura cautelare, in uno con la fondatezza delle ipotesi d'accusa mosse a suo carico, saranno vagliate nel corso del successivo ed eventuale processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore della persona sottoposta ad indagini.