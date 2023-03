I ladri hanno fatto irruzione nei locali di una società di baseball a Sesto Fiorentino. Ignoti sono entrati nella sede di via Togliatti dopo aver tagliato la rete di recinzione. Hanno forzato e danneggiato la porta d'ingresso dell'ufficio, hanno rovistato tra magazzino e spogliatoio e si sono dileguati senza portar via niente. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri sestesi.