Palazzo Grifoni si riempie per l'evento con Natali

Un ottimo successo di pubblico ha accompagnato venerdì 10 marzo il primo dei quattro incontri dedicati all’arte e alla cultura promossi dall’associazione Arco di Castruccio di Montopoli e coordinati dal professore di storia dell'arte (ed ex direttore degli Uffizi) Antonio Natali. E’ stato proprio quest’ultimo – nella bella location di Palazzo Grifoni - a proporre una lezione sulla Deposizione del Pontormo e sulle figure eucaristiche del ‘500, in collaborazione col Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo.

Dopo gli interventi introduttivi del coordinatore dell’Arco di Castruccio Marzio Gabbanini, del presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Antonio Guicciardini Salini e i saluti del presidente del consiglio comunale Vittorio Gasparri, Natali è entrato nel merito di questo panel culturale: “Questo ciclo di incontri – rispetto a quello dell’anno scorso focalizzato su opere del territorio – si concentra sul contenuto e sulle trame delle opere d’arte, offrendo un approccio “stravagante” perché spesso per non dire sempre il focus è sullo stile di un’opera. Le opere d’arte, tuttavia, sono opere d’arte in figura: di quale poesia in parola che amiamo non conosciamo il contenuto e il significato?”.

Il tema della morte di Cristo è stato scelto perché riguarda tutta la storia dell’iconografia toscana, visto che anticipa la redenzione e la resurrezione. Natali – dopo i saluti finali di Laura Baldini per il Centro Studi – è stato omaggiato da Gabbanini con due bottiglie di vino sanminiatese, una confezione di cantucci di Federigo e del tartufo marzuolo. L'iniziativa col professor Natali era patrocinata dai Comuni di San Miniato e Montopoli.

Ecco il calendario dei prossimi incontri: gradito ritorno il primo aprile con Andrea Baldinotti e “La Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci e il ritratto simbolico del Rinascimento”; terzo appuntamento il 12 maggio con Vincenzo Farinella con “Una flagellazione di Donatello perduta e ritrovata: problemi di iconografia”. Infine chiude Riccardo Spinelli il 9 giugno con “Oltre il visibile. Episodi figurativi nell’età medicea fra Seicento e Settecento”. Il ciclo organizzato da Natali è reso possibile grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e degli altri sponsor Conad, Bertolini Marco Costruzioni, Chiara Cioni – Unipolsai, La Patrie, Menichetti Cioccolato.

Fonte: Ufficio Stampa