Nella mattinata di sabato 11 marzo i carabinieri di Pontassieve sono intervenuti in via Palagi. Nella notte ignoti avevano fatto deflagrare un petardo all'ingresso dell'Associazione Islamica Valdisieve, danneggiandone la porta ed il vetro. Sul posto intervenuti anche gli Artificieri del Comando Provinciale di Firenze per le attività di sopralluogo e repertamento. In corso le indagini da parte del Nucleo Operativo della locale Compagnia.