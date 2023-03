Piombino dice no al rigassificatore, oltre mille alla manifestazione

Oltre un migliaio di persone ha sfilato a Piombino questo pomeriggio per dire no al rigassificatore e stop al consumo di combustibili fossili. Le sigle principali erano Rete No Rigass No Gnl e Per il Clima, fuori dal fossile, ma si sono uniti vari partiti di sinistra: Prc, Sinistra Italiana, Potere al popolo, il M5S e i Carc. Presente anche uno striscione della Federazone anarchica. Oltre a sigle ambientaliste, sindacali e studenti.

Presente anche il sindaco di Piombino Francesco Ferrari, contestato da una parte dei manifestanti di sinistra mentre molti cittadini lo hanno incalzato ad andare avanti durante il suo intervento sul palco. In piazza Bovio, termine della manifestazione, è stato tenuto anche un minuto di silenzio per i naufraghi di Cutro.