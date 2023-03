Blitz no vax a Piombino: svastiche sulle immagini di Giani e Meloni

Le immagini di Giorgia Meloni e di Eugenio Giani proiettate sul municipio e sulla fortezza del Rivellino, su di loro una svastica e il simbolo no vax della doppia V in rosso, accanto le scritte 'Sono nazista e voglio imporre la dittatura nazisanitaria' e 'Il rigassificatore a Piombino è la frode di uno Stato assassino'.

È successo a Piombino, a poche ore dalla manifestazione nazionale contro il rigassificatore. Nel mirino dei no vax il premier Meloni e il presidente toscano Giani. Mentre alla manifestazione sono attesi comitati da tutta Italia, spunta la proiezione incriminata contro i due politici.

È stato deciso di innalzare i livelli di sicurezza nel comune del Livornese e oggi sono previsti posti di blocco all'ingresso della città e controlli per evitare possibili infiltrazioni di gruppi violenti.

"Sedicenti no vax hanno proiettato immagini della presidente Meloni e presidente Regione Toscana Giani con scritte inneggianti alla dittatura nazisanitaria. La Rete No rigass no gnl e la campagna Fuori dal fossile si dissociano fermamente e ribadiscono che alle 14 di oggi partirà un corteo gioioso e determinato per ribadire la contrarietà al fossile" così la Rete No rigass no gnl che organizza oggi la manifestazione a Piombino.