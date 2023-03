Poggio, Insieme: Puggelli presenta la lista per la ricandidatura a sindaco

Poggio, insieme! è il nome della lista con cui Francesco Puggelli, attuale sindaco di Poggio a Caiano, si candida per la riconferma alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

Questa mattina, nel primo degli incontri organizzati nei cinque rioni (parte del percorso partecipativo già avviato dalla lista per Puggelli sindaco) che si è tenuto ai giardini di via Sottombrone nel Centro Storico, è stato presentato il simbolo che accompagnerà il gruppo nei prossimi mesi. Due linee che si incontrano in un cerchio blu (simbolo della fusione delle idee e delle energie che arrivano dal territorio) e sullo sfondo bianco il nome in evidenza della lista “Poggio, insieme!”. “Perché più del singolo contano la squadra e la comunità. Poggio ha una grande comunità e noi oggi con passione ma anche con umiltà chiediamo ai poggesi di restare uniti ancora una volta e di mettersi in gioco insieme a noi per scrivere un altro capitolo della nostra storia”, ha detto ai presenti il candidato.



Puggelli ha spiegato così la scelta di partite dai giardini di Sottombrone con gli incontri aperti e di presentare qui il simbolo: “In questi anni siamo riusciti a realizzare tante cose, abbiamo portato a termine la gran parte degli obiettivi che ci eravamo dati cinque anni fa ma per tanti motivi, tra cui la pandemia, il fatto che in Italia fare le cose è difficilissimo per i cittadini come per i comuni, per via di risorse purtroppo non infinite, non siamo riusciti a fare tutto quello che avremmo voluto. Via Sottombrone ne è un esempio: questa zona è da sempre nei nostri pensieri ma ancora non siamo riusciti a metterci le mani.

Non siamo però stati fermi: abbiamo fatto il progetto, abbiamo anche trovato i finanziamenti ma ci è mancato il tempo per realizzarlo. Per questo stamani abbiamo scelto di partire proprio da qui, per chiedere ai residenti di restare uniti anche per portare a termine la riqualificazione complessiva della via, che potrebbe essere realizzata entro il 2024. Da qui però era doveroso e giusto ripartire per il rispetto e la sincerità che hanno sempre contraddistinto il rapporto con i residenti che in questi anni abbiamo incontrato tante volte”.



L’incontro è stata anche un’occasione di confronto, di ascolto e di scambio con i residenti: “Per noi questi incontri sul territorio – hanno aggiunto i sostenitori della lista Poggio, insieme! – sono un’occasione preziosa per ritrovarsi con la nostra comunità, per ascoltare i poggesi, per spiegare loro il perché di alcune scelte fatte, cosa è stato possibile e cosa non è stato possibile fare e da qui ripartire insieme: mettiamoci insieme per fare bene e meglio per Poggio”.



“Il nostro programma – ha aggiunto Puggelli in conclusione - sarà frutto di un percorso fatto insieme ai poggesi. Staremo tra le persone, come abbiamo sempre fatto! Non ci chiuderemo in una stanza con tecnici e ingegneri perché vogliamo che il programma sia il risultato delle idee, delle proposte e delle energie di tutta la comunità. Non ci fermeremo a raccontare le cose fatte in questi anni, ma vogliamo guardare avanti a quelle che ancora possiamo fare. Con un programma concreto e realizzabile, che punterà a migliorare ciò che deve essere migliorato. Abbiamo fatto tanti passi insieme ai poggesi in questi anni, per fare i prossimi ripartiamo da loro e dello scambio diretto con i nostri concittadini che è arricchimento per tutti ma soprattutto per chi amministra e vorrebbe continuare ad amministrare un territorio”

Fonte: Ufficio Stampa