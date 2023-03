Porcari sbanca il campo del Basket Castelfiorentino

Serviva un’impresa e si sapeva. Ma purtroppo l’impresa non è arrivata e la capolista Porcari ha rispettato i pronostici della vigilia espugnando il PalaGilardetti per 51-83. Un finale figlio di una gara mai in discussione, con le ospiti sempre saldamente in controllo e le gialloblu costrette a rincorrere fin dalla palla a due. A pesare, ovviamente, anche le rotazioni ridotte, che costringeranno le ragazze di coach Jacopo Giusti agli straordinari per tutto questo rush finale di stagione. Una sconfitta che porta a otto i ko consecutivi e che, di fatto, lascia cadere anche le ultime, flebili speranze di post season.

Pronti, attenti, via e Porcari decide di mettere subito l’ipoteca sul match. L’approccio delle ospiti è da manuale, tanto da scappare in un amen e toccare il +17 già al 10′, quando il tabellone segna 8-25. Non cambia di molto la musica nella seconda frazione, con Porcari sempre padrona del campo fino al 21-47 su cui si va al riposo lungo. Al rientro in campo arriva la reazione di orgoglio castellana e il terzo quarto scivola via sul botta e risposta, anche se il vantaggio accumulato permette alle ospiti di amministrare senza patemi. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 40-66, l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno venerdì 17 alle ore 21 sul parquet di Viareggio.

BASKET CASTELFIORENTINO – B.F. PORCARI 51-83

Tabellino: Banchelli 15, Lucchesi 8, Aramini 6, Caparrini 5, Bellantoni 11, De Felice 1, Ammannati 5, Boldrini, Andries. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 8-25, 21-47 (13-22), 40-66 (19-19), 51-83 (11-17)

Arbitro: Bismuto di Pisa.

Fonte: Abc - Ufficio stampa