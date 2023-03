"Raccolta dei rifiuti a domicilio nelle case dei disabili": mozione Lega a Empoli

Il Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale di Empoli, Andrea Picchielli, chiederà con una mozione al sindaco ed alla giunta di impegnarsi nel concordare con Alia un servizio di raccolta a domicilio nelle case dei cittadini con disabilità.

“Il ciclo dei rifiuti ad oggi prevede che in caso di rifiuti ingombranti si debba contattare Alia, lasciandoli poi all’esterno delle abitazioni, ma ci sono cittadini che, causa disabilità, sono impossibilitati a portare i rifiuti fuori dalla propria casa. Ogni persona dovrebbe essere in grado di gestire in autonomia le proprie attività quotidiane, tra cui la raccolta dei rifiuti, anche una persona con disabilità” commenta Picchielli, dichiarando che per Alia non ci sarebbero impedimenti per fornire un servizio di assistenza a domicilio, limitato a chi ha disabilità permanente o temporanea, che comprenda ogni tipologia di rifiuti, anche quelli ingombranti.

Fonte: Ufficio Stampa