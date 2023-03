Tramvia, un sito mostra cantieri e modifiche alla viabilità

Il sito web www.firenzetramvia.it, realizzato dal Comune di Firenze per mettere a disposizione tutte le informazioni sulla tramvia, si arricchisce con una nuova funzionalità.

Nella pagina dedicata ai cantieri (https://www.firenzetramvia.it/cantieri) è stata inserita una mappa che mostra i cantieri attivi e le modifiche alla viabilità aggiornati secondo le ordinanze in vigore. Uno strumento realizzato in ambiente OpenStreetMap dalla Direzione Sistemi informativi del Comune di Firenze, che permetterà di dare una informazione puntuale e aggiornata sullo stato di avanzamento dei lavori della tramvia. Sulla mappa è possibile visualizzare anche il tracciato del tratto Fortezza-San Marco della linea T2 attualmente in costruzione.

Sul sito www.firenzetramvia.it è possibile trovare tutte le informazioni sulle linee in esercizio e su quelle che verranno realizzate nei prossimi anni, con schede dettagliate sui tracciati e i progetti ed una mappa che rappresenta la visione del futuro prossimo del sistema tramviario, e le notizie di aggiornamento sui lavori e sulla mobilità. Inoltre, cliccando sul tratto di strada interessato alla modifica della viabilità, si visualizzano le date di inizio e fine provvedimento e la relativa ordinanza (che può anche essere scaricata).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa