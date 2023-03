Abc batte Altopascio, i castellani tornano a vincere

E’ tornata. Dopo un periodo in cui l’emergenza è stata la quotidianità, l’Abc Solettificio Manetti torna a correre. E lo fa con una prestazione di carattere che spazza via con decisione tutte le incertezze. Quaranta minuti in pieno controllo per portare a casa una sfida a senso unico. E su quel 91-65 che al PalaBetti condanna il Nuovo Basket Altopascio, è racchiusa tutta la voglia di restare lassù per difendere quanto di buono fatto fino ad oggi. Un’Abc che ritrova capitan Belli, pur utilizzato con il contagocce così come Alessandro Nepi, tornato in campo già dalla scorsa settimana. La gara in cui coach Walter Angiolini dà spazio a tutti i suoi ragazzi, compresi i classe 2006 Lilli e Merlini che mettono la ciliegina sulla torta andando entrambi a segno.

Una vittoria importante, importantissima, in vista di una settimana di fuoco che vedrà i gialloblu impegnati giovedì a Lucca nel turno infrasettimanale per poi tornare domenica al PalaBetti contro Synergy.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Cantagalli, Lazzeri, Pucci, Scali, Delli Carri

Altopascio: Nieri, Mencherini, Bini, Creati, Salazar

Che l’Abc voglia mettere subito le cose in chiaro appare evidente fin dalla palla a due. Mentre Scali guida i suoi fino al 9-3 dopo due giri di lancette, Cantagalli si iscrive a referto dalla lunga distanza per il 12-5. Bini cerca di tenere Altopascio incollata ma al termine di un’azione corale è proprio Cantagalli a servire la tripla di Scali che vale il 17-9. Una forbice che l’Abc controlla senza grossi patemi fino al 20-14 su cui si va al primo riposo.

Si riparte con Nepi che entra e si erge a grande protagonista della seconda frazione. Suoi cinque punti che valgono il 25-16, finchè Pucci dall’arco porta il vantaggio gialloblu sulla doppia cifra: 28-16 al 12′. Intanto arriva il momento dell’atteso rientro di capitan Belli, che senza troppi giri di parole mette subito la firma sul match salutando il PalaBetti con il +2 che scrive 31-18 sul tabellone. Ghiarè e Salazar conducono il Bama fino al -8 (31-23), cui fa eco Bini per il 33-27 al 16′. Ma in uno dei pochi momenti di incertezza, ci pensa ancora Nepi a bloccare la rimonta rosablu infilando sette punti in rapida successione che ristabiliscono il 45-32 all’intervallo lungo.

Poi, al rientro dagli spogliatoi, il break decisivo. Scali da sotto e Cantagalli dall’arco inaugurano la ripresa per il 50-32 dopo una manciata di secondi, seguiti dalla bomba di Pucci che incanala la sfida: 56-35 al 24′. Sponda Bama è Lorenzi che prova a tenere vive le speranze rosablu con buone percentuali dalla lunga distanza, ma l’Abc è in pieno controllo e scappa via con Scali e Delli Carri: 69-45 alla terza sirena.

Nell’ultimo quarto coach Angiolini affida la regia al giovane Lilli, mentre le ostilità si spostano sull’arco con il botta e risposta tra Pucci e Lorenzi che sigla il 74-51. A metà frazione Cantagalli decide di mettere l’ipoteca infilando la tripla dell’82-58, per poi lasciare il palcoscenico ai giovanissimi Lilli e Merlini che vanno a segno e fanno esplodere il PalaBetti. Suona la sirena: 91-65. L’Abc Solettificio Manetti è tornata.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – NUOVO BASKET ALTOPASCIO 91-65

Abc Solettificio Manetti: Lazzeri C. , Lilli 3, Pucci 24, Merlini 2, Scali 20, Cantagalli 15, Nepi 12, Tavarez , Cantini 5, Cicilano, Delli Carri 6, Belli 4. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Nuovo Basket Altopascio: Ghiarè 2, Nieri, Bini 18, Creati 4, Tarzan, Salazar 17, Mandroni, Lorenzi 14, Nannipieri ne, Mencherini 10. All. Pistolesi. Ass. Traversi, Mantuano.

Parziali: 20-14, 45-32 (25-18), 69-45 (24-13), 91-65 (22-20)

Arbitri: Forte di Siena, Barbanti di Livorno.

Fonte: Abc - Ufficio stampa