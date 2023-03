Migliori biscotti al mondo: tre prodotti toscani nella top 50

La Toscana è famosa per i suoi piatti, anche se molto spesso si parla di salato. E invece i dolci? Quali sono i migliori biscotti della Toscana? Ce lo dice TasteAtlas, autorevole portale internazionale che ha stilato la classifica dei 50 biscotti migliori al mondo. Nella lista troviamo tre prodotti toscani, o meglio, due toscanissimi e uno che ha una particolare versione nella nostra regione.

TasteAtlas è famoso anche perché poche settimane fa fece discutere con la classifica dei formaggi. Si basa su recensioni di utenti online da tutto il mondo e raggruppa davvero tutte le ricette presenti sul globo. E tra i migliori biscotti ecco le tre delizie del Granducato.

Nessuna delle tre è nella top ten. Però al diciassettesimo posto troviamo gli Amaretti. Non sono prettamente una specialità solo toscana, ma anche nella nostra regione esistono delle eccellenze: gli Amaretti di Santa Croce sull'Arno sono tra questi, per non parlare di quelli di Carmignano.

Scendendo più in basso si va a Siena. Alla posizione ventisette ecco gli iconici Ricciarelli senesi, a base anch'essi di mandorle. Tipica la loro forma, tipico il loro sapore: la città del Palio piazza in classifica un dolce che è già IGP da diversi anni.

Chiude la parte toscana della classifica il prodotto forse più conosciuto della nostra regione, i Cantuccini. Ormai fanno parte della tavola in tutta la regione, ma sono originari di Prato e conosciuti anche come Cantuccini di Prato. Sono quarantesimi tra i migliori biscotti del mondo.

Per completezza, il podio della graduatoria di TasteAtlas vede al terzo posto il Melomakarona greco (dolce natalizio col miele), medaglia d'argento gli argentini Alfajores (biscotti con dulce de leche), medaglia d'oro invece per una delizia algerina con mandorle e arancia, il Makroud El Louse.