Tragedia a Orbetello, 42enne trovata morta in un canale

Una donna di quarantadue anni è stata trovata senza vita in un canale a Orbetello Scalo, in provincia di Grosseto. La donna, originaria di Orbetello, sembra esser rimasta vittima di un incidente stradale.

Il corpo è stato trovato vicino allo svincolo dell'Aurelia, lungo la strada della Camereta. Secondo una prima ricostruzione, stava viaggiando in motorino e avrebbe perso il controllo finendo nel canale, per motivi ancora da chiarire. Avrebbe perso conoscenza finendo per annegare. Sul posto il 118, i carabinieri, e i vigli del fuoco che hanno recuperato il corpo.

L'incidente sarebbe avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo, verso l'una. Il ritrovamento della vittima è avvenuto solo in mattinata grazie alla segnalazione di un passante. La donna, madre di un bambino di quattordici anni, stava tornando da una serata con gli amici a Orbetello.

La salma è stata trasportata nell'ospedale di Orbetello dove sarà disposta l'autopsia.