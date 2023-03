PD, Barnini confermata: la sindaca di Empoli nella direzione nazionale

Brenda Barnini rimane nella direzione nazionale del Partito Democratico. Ci sono aggiornamenti importanti dopo l'elezione di Elly Schlein come segretaria, tra questi anche la conferma della sindaca di Empoli nella direzione PD.

"Ringrazio chi ha proposto il mio nome come componente della direzione nazionale, grazie per la stima e la fiducia che mi impegno a ripagare con impegno e dedizione. Porterò con me l’orgoglio di appartenenza al PD Empoli che è un vero esempio di comunità, l’esperienza da Sindaca che ogni giorno coniuga visione e concretezza e la voglia di rappresentare dentro al dibattito nazionale quel pluralismo di idee che è la vera forza del PD" ha scritto Barnini su Facebook.

La prima cittadina empolese alle primarie ha sostenuto Bonaccini, oggi presidente. L'assemblea raccoglie le anime del PD tra sostenitori della vincente Schlein e dello sconfitto Bonaccini. Barnini è l'unico nome dall'Empolese Valdelsa.

Sul futuro del PD ha aggiunto: "Abbiamo perso le ultime elezioni politiche è vero, ma non ci siamo persi. Da qui riparte il PD più forte e unito di prima con la sua prima Segretaria donna Elly Schlein e un grande Stefano Bonaccini Presidente che ci dimostra come salvaguardare il pluralismo delle nostre idee con spirito di leale collaborazione. Oggi la nostra forza politica si rimette in cammino per fare al meglio l’opposizione al Governo Meloni su politiche sociali, ambientali, sul riconoscimento di nuovi diritti e sulla necessità di tutelare l’innovazione invece dello sfruttamento nel mondo del lavoro. Su questi temi riparte anche la sfida per tornare ad essere maggioranza nel Paese e meritare la fiducia degli italiani".