Controlli a Pisa, stupefacenti e guida in stato di ebbrezza: 4 denunce

Controlli nel weekend appena trascorso a Pisa, da parte dei carabinieri. Una persona è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dopo essere stata sorpresa in possesso di quasi 14 grammi di marijuana.

Successivamente i militari hanno denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente. In particolare il conducente alla guida di un motociclo, sottoposto a etilometro è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,12 g/l, oltre il limite consentito. Sempre durante le verifiche in strada un altro conducente, fermato alla guida della propria auto, mostrava sintomi assimilabili all'assunzione di sostanze stupefacenti. Per il guidatore, che ha rifiutato i controlli previsti, è scattata la denuncia, il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo.

Durante il servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno inoltre segnalato una persona straniera irregolare sul territorio italiano. Quest'ultima è risultata destinataria di un decreto di espulsione del prefetto di Lucca e di un ordine di lasciare il territorio nazionale del questore di Potenza, provvedimenti già notificati entrambi nel 2021.