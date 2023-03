Turismo, l'Isola del Giglio premiata dalle Nazioni Unite

C'è anche AnciToscana dietro al prestigioso riconoscimento ottenuto dal Comune dell'Isola del Giglio, premiato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) come Best tourism village, segno di eccellenza mondiale in programmi di turismo e sviluppo sostenibile nei piccoli centri. La premiazione si è svolta ieri in Arabia Saudita.

AnciToscana, nella sua sempre più intensa attività di supporto ai Comuni anche nel settore turismo, aveva affiancato la Regione Toscana nel lavoro di selezione delle candidature, ben conoscendo e sostenendo l'impegno dei piccoli Comuni toscani, dove il turismo si sposa con la tutela del territorio, delle tradizioni e della biodiversità.