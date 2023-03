Trova bomba della seconda guerra mondiale in cantina: palazzo evacuato a Firenze

Una ritrovamento da lasciare senza fiato, quello avvenuto ieri mattina in via Boito, in un condominio di Firenze. Uno dei residenti, mentre puliva una cantina, ha trovato una bomba a mano Mk II tipo ananas, di fabbricazione americana, risalente alla seconda guerra mondiale

Allarmato, l’uomo ha chiamato il 112 e il palazzo è stato evacuato. Gli artificieri del Reggimento genio ferrovieri, giunti sul posto hanno accertato che la bomba era inoffensiva. Il personale dell'Esercito ha portato via la granata ormai innocua per provvedere allo smaltimento. I residenti sono rimasti fuori dal palazzo per circa sei ore w sono rientrati intorno alle 15, quando l'allarme è cessato.