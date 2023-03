Castelfranco aggiorna il suo Piano Antenne: novità a Orentano e Villa Campanile

Nell’ambito delle sue competenze, il Comune di Castelfranco di Sotto procede ad aggiornare il cosiddetto Piano Antenne", lo strumento finalizzato alla corretta pianificazione urbanistica e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico delle stazioni radio base per la telefonia mobile ubicate nel territorio comunale.

Il Consiglio Comunale ha approvato, in data 13 marzo 2023, l’Aggiornamento del vigente programma comunale per gli impianti di radio comunicazione dell’anno 2023, tenendo conto delle proposte di pianificazione relative all’anno 2023 pervenute al Comune di Castelfranco per gli impianti di comunicazioni elettroniche da parte degli operatori: Fastweb Air Srl, Vodafone Italia Spa; Telecom Italia Spa; Wind Tre Spa; Iliad Italia Spa.

Tali proposte, che prevedono riconfigurazioni di impianti esistenti e nuove installazioni, sono state valutate attraverso la consulenza tecnica della Società POLAB SRL (incaricata per conto del Comune di Castelfranco di Sotto) tenendo conto della priorità di limitare l’esposizione delle persone ai campi elettromagnetici e, al tempo stesso, dell’esigenza di connessione del territorio (sia di attività economiche che di privati).

Nell’obiettivo tutelare la salute dei cittadini, POLAB ha redatto una pianificazione che si basa sia sulla misurazione dello stato attuale dell’impatto elettromagnetico sul territorio (con una rilevazione delle stazioni già attive), sia facendo una simulazione degli effetti delle emissioni con i possibili aggiornamenti proposti dagli operatori (nuove stazioni e potenziamento di quelle esistenti).

Grazie a questa analisi è stato quindi possibile governare al meglio la gestione di una mappatura degli impianti di telefonia presenti sul territorio, mantenendo un equilibrio tra la volontà di garantire un servizio di copertura della rete e la salvaguardia della salute pubblica.

Per il 2023 gli operatori hanno individuato sei “aree di ricerca”, vale a dire sei zone per una possibile installazione di nuove stazioni, sulle quali il Comune ha verificato la fattibilità.

L’area del cimitero di Orentano e l’area del depuratore a Villa Campanile: due zone già individuate anche dalla Regione Toscana come più svantaggiate in quanto copertura di rete, sulle quali diverse compagnie telefoniche hanno manifestato interesse.

Due aree nella zona industriale del Macrolotto a Castelfranco: Via dell’Ippocastano e la Rotatoria di Viale delle Comunicazioni.

Un’area nei pressi del centro storico del Capoluogo che il Comune ha dirottato su Viale Europa, nella zona del Cimitero di Castelfranco.

E l’ultima area di ricerca è stata individuata in Via dei Tavi, al confine con il Comune di Santa Croce sull’Arno.

“Il nostro Comune pianifica con attenzione il proprio ‘Piano Antenne’ già dal 2016. Siamo stati dei precursori nel Comprensorio nella valutazione degli effetti delle emissioni elettromagnetiche sulla salute dei cittadini- hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore allo Sviluppo Economico Ilaria Duranti- . Prima della pandemia abbiamo organizzato degli incontri informativi con la cittadinanza per sensibilizzare la popolazione e rendere le persone più consapevoli sui rischi a cui tutti giorni ci esponiamo e come meglio tutelare la nostra salute. Vorremmo riproporre delle forme di divulgazione e informazione, per sfatare falsi miti e diffondere la conoscenza scientifica ad uso quotidiano”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa