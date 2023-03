Cena di beneficenza a Stibbio per la onlus Tutti insieme per Giuseppe

Cena di beneficenza al circolo G.Monti di Stibbio (San Miniato) sabato 18 marzo alle 20.30 a sostegno dell'associazione Tutti insieme per Giuseppe - Associazione Italiana Gangliosidosi GM1 e malattie affini Onlus.

La serata (18 euro per adulti, 12 per bambini tra i 5 e 12 anni, gratis per i minori) nasce in occasione della Festa del Papà dell'indomani. Prenotazioni aperte entro il 16 marzo.

Per info e prenotazioni Stefano 340/5682608, Concetta 3338/8009235 o Mariapia 347/2808181