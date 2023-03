Collasso neonatale inaspettato, salvata piccola con 70 minuti di vita

Un caso rarissimo e che può portare anche a morte neonatale, definito in gergo tecnico SUPC (Sudden Unexpected Postnatal Collapse) e meglio conosciuto come collasso improvviso e inaspettato, è accaduto nei giorni scorsi all’ospedale Santa Maria Annunziata, l’ospedale in località Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli, diretto da Andrea Bassetti.

L’eccezionalità dell’evento è confermato dai numeri: la letteratura internazionale indica una incidenza stimata tra i 3 e i 6 casi del genere su 100mila nati, con la possibilità di un caso ogni 15 anni di verificarsi negli ospedali di area fiorentina.

Il collasso neonatale si verifica prevalentemente nei primi 7 giorni di vita ma anche nelle prime due ore dalla nascita. All’Annunziata si è verificato su una neonata a circa 70 minuti di vita ed ha richiesto la reazione pronta e tempestiva di tutta l’equipe medica e infermieristica che era presente in sala parto. Grazie al pronto intervento del personale ma anche all’applicazione delle procedure che gli ospedali prevedono e sono tenuti ad applicare in questi casi, è stato possibile intervenire stabilizzando immediatamente la neonata che ora è ricoverata al Meyer: i primi dati fanno ben sperare per una risoluzione completa. A conferma dell’importanza di seguire le procedure aziendali per cui anche l’evento più raro può essere tenuto sotto controllo.

“Sarebbe potuto accadere di tutto. Per questo mi complimento con il personale medico e sanitario – ha dichiarato Alberto Mattei, direttore del dipartimento materno infantile della Asl Toscana centro – Devo sottolineare che ha funzionato anche tutto il livello organizzativo, quello delle procedure previste dall’Azienda sanitaria che devono essere applicate in questi casi. Certi volumi di parti sono determinanti nei punti nascita proprio per garantire l’expertise anche in casi di emergenza come quello che si è verificato all’Annunziata”.

Ma come può accadere che un neonato in buona salute, muoia o subisca danni gravi per un collasso improvviso e inaspettato a causa di un arresto respiratorio e cardiaco?

“E’ vero, purtroppo è cosi, benché rari, gli episodi di SUPC possono presentare conseguenze drammatiche con esito in morte nella metà dei casi segnalati e gravi disabilità neurologiche nella maggior parte dei neonati sopravvissuti - spiega Gianpaolo Mirri, direttore di Neonatologia e Pediatria del Santa Maria Annunziata - Determinante per gli esiti, sono la tempestività e la appropriatezza degli interventi nell’immediatezza dell’evento (rianimazione neonatale e stabilizzazione post-rianimatoria) e la qualità delle cure successive, che devono essere garantite da un centro di Terapia Intensiva Neonatale, il Meyer, nel nostro caso.

Nel 30-60% dei casi di SUPC possono essere diagnosticate patologie sottostanti come infezioni neonatali, difetti del metabolismo, cardiopatie congenite ma è verosimile che all’origine dell’evento vi sia una predisposizione genetica in combinazione con una condizione esterna che agisce in un periodo di alta vulnerabilità. Molti casi, però, rimangono senza una causa”.

Quando si verifica

La letteratura concorda nel definire che circa 1/3 dei casi si verifica nelle prime due ore di vita, anche se il periodo temporale che intercorre tra la nascita e il verificarsi dell’evento non è però universalmente definito (per le linee guida inglesi nei primi 7 giorni di vita). Le stime più recenti sono state fornite dagli inglesi, durante la stesura delle linee guida per lo studio dei neonati con SUPC nella prima settimana di vita, revisionando 14 pubblicazioni al riguardo e concludendo con un’incidenza pari a circa 3-8 casi su 100.000 neonati vivi.

La sorveglianza del benessere al Santa Maria Annunziata

All’ospedale di Santa Maria Annunziata, la sorveglianza del benessere del neonato nell’immediato post partum (2 ore di vita) avviene da parte del personale della sala parto in maniera sistematica e puntuale ma allo stesso tempo non invadente. Nelle prime due ore l’osservazione del personale avviene ogni 30 minuti durante i quali viene valutata la posizione del neonato in braccio alla mamma, se è presente la suzione, se il colorito è buono, se le vie aeree sono libere, la perfusione dei tessuti, la risposta agli stimoli ambientali e la temperatura corporea. Se necessario anche la saturazione.