FotoLupo, appuntamento col fotografo Salvatore Matarazzo

Il prossimo 7 Aprile 2023, Venerdì, a partire dalle ore 21.15, il Fotoclub di Montelupo FotoLupo ospiterà il fotografo Salvatore Matarazzo, membro del collettivo internazionale di Full Frontal Flash. Con il suo stile, noto in Italia e all’estero, caratterizzato dall’uso incisivo del flash, racconta con ritratti di strada dai colori accesi una quotidianità unica.

Matarazzo mostrerà i suoi lavori e farà conoscere la fotografia attraverso il suo punto di vista, che lo ha portato a distinguersi come autore nel panorama internazionale di Street Photography.

L'autore illustrerà il suo percorso personale e racconterà di come riesce a fare Street Photography nel quotidiano, in luoghi poco frequentati e non al centro del mondo. Sarà possibile commentare alcune foto di Salvatore Matarazzo scoprendo simpatici aneddoti e i retroscena dietro alcuni dei suoi scatti più famosi.

Durante la serata Salvatore Matarazzo presenterà anche il suo ultimo libro "Street Tales" edito da Psicografici Editore.

Fonte: Ufficio Stampa