Giardini di via della Pace Mondiale, iniziati i lavori per la nuova illuminazione

Iniziati lunedì 13 marzo 2023 i lavori per la nuova illuminazione pubblica del giardino di via della Pace Mondiale, con 15 lampioni a led che renderanno fruibile l’area di verde pubblico anche nelle ore notturne. Ad eseguire i lavori l’impresa Zumpano Impianti Srl con sede a Cassano allo Ionio (Cs) che si è aggiudicata l’appalto unico comprendente anche i lavori per la nuova illuminazione pubblica per gli impianti sportivi di San Giusto, in quel caso per 28 punti luce a led; l’investimento complessivo per i due interventi è di 235.548 euro da quadro economico. L’impianto del quartiere di San Giusto sarà realizzato una volta ultimato quello nel giardino di via della Pace Mondiale.

Nell’area di verde pubblico dove è iniziato il primo intervento, il progetto fissa l’ampliamento dell’attuale sistema impiantistico di illuminazione della zona, ovvero l’estensione all’interno del giardino dell’impianto di via della Pace Mondiale e via del Pantano e l’installazione dei 15 nuovi punti luce; con i lavori saranno realizzate ex novo anche tutte le canalizzazioni portacavo.

“Sono partiti i lavori per un intervento particolarmente atteso dai cittadini di via della Pace Mondiale – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – a cui faranno seguito i cantieri per la nuova illuminazione all’interno degli impianti sportivi di San Giusto, entrambi luoghi di riferimento per molte famiglie della nostra città. La luce è un elemento fondamentale degli spazi pubblici dei nostri quartieri, sia per garantire più sicurezza, sia per aumentare la qualità dei luoghi e il comfort visivo di chi li vive di sera: così come stiamo facendo in tutta la città con l’importante piano di efficientamento energetico attuato in accordo con Hera Luce e la trasformazione di tutti i punti luce con la tecnologia led, anche in questo caso installiamo impianti a basso consumo, a favore dell’ambiente e del risparmio sulla spesa pubblica, e quindi a vantaggio di tutti i cittadini”.



Conclusi i lavori in via della Pace Mondiale, a San Giusto sarà realizzato un percorso illuminato lungo i vialetti dell’area sportiva tra l’anello con ingresso da via Pablo Neruda e l’accesso di via Ponte a Greve, grazie ad un intervento di ampliamento dell’impianto d’illuminazione pubblica con 28 punti luce a lampade a led (21 di nuova installazione e sette in sostituzione di proiettori già esistenti). I nuovi lampioni garantiranno luce ai vialetti attorno al campo da calcio, e nel tragitto accanto ai campi da tennis che porta all’ingresso di via Ponte a Greve e al locale circolo. I nuovi punti luce copriranno anche le aree in cui si trovano le panchine, che saranno così utilizzabili come sedute dai cittadini anche in orari serali e notturni.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa