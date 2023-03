Litiga con la fidanzata e spacca il vetro dell'autobus: denunciato

Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 14, i carabinieri del Norm di Firenze hanno denunciato in stato di libertà un 48enne fiorentino, già noto alle forze dell'ordine, che a bordo del bus 12 Autolinee Toscane in viale Galileo ha spaccato il vetro centrale con il martelletto frangivetro dopo il litigio con la fidanzata.

L'autista, sentite le urla di paura degli altri passeggeri, ha fermato il mezzo e ha fatto scendere tutti per sicurezza, lanciano l'allarme al 112. I carabinieri hanno bloccato l'uomo, in stato di agitazione, il quale ha riferito di aver compiuto il gesto per scaricare la tensione accumulata durante il litigio.

Il 48enne si è procurato delle lievi escoriazioni al polso che sono state curate dal personale del 118 intervenuto. La discussione era avvenuta prima che lui da solo salisse sull’autobus ma nel pensare all’episodio è scattato tale gesto.

Il mezzo danneggiato ha fatto rientro al deposito e sul posto è giunto un altro autobus che ha provveduto a riprendere la corsa con i passeggeri vittime dell’accaduto.

Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per l’ipotesi dei reati di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.