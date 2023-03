La madre di Leonardo da Vinci era una schiava della regione del Caucaso, giunta in barca a Venezia e poi trasferita a Firenze dove trovò lavoro in una casa alle spalle del Duomo fino alla liberazione avvenuta nel 1452 con un atto scritto dal notaio Piero da Vinci.

L'ipotesi di Carlo Vecce è stata oggetto del libro da lui composto Il sorriso di Caterina, edito da Giunti, presentato oggi a Firenze. Vecce ha utilizzato ricerche e documenti storici, specificando che la fiction è solo nella parte della connessione delle storie dei personaggi. "Una storia di schiavitù, quella di Caterina, la storia di una ragazza a cui è stato rubato tutto. Sentivo l'urgenza di raccontare la storia di Caterina per tutto quello che ci porta a pensare e capire del nostro mondo di oggi", racconta l'autore.

Per il Genio di Vinci, il figlio Leonardo, le conseguenze di una convalida di questa ipotesi sarebbero enormi: "Leonardo è italiano solo per metà, figlio di un notaio e figlio di una straniera, di una schiava, di una donna al più basso gradino sociale di quell'epoca".

Il professor Vecce non è l'ultimo arrivato in merito a studi leonardiani. Sotto la guida di Carlo Pedretti, il più grande studioso di Leonardo, ha lavorato sui manoscritti del Genio e ha prodotto varie opere tra cui la biografia Leonardo tradotta in molte lingue.