Agenti-angeli: aiutano anziano a cambiare la gomma dell'auto

Hanno utilizzato la dotazione dell’auto di servizio per cambiare la gomma dell’auto di un anziano ferma in via di Novoli. Sono gli agenti della Polizia Municipale del Reparto di Rifredi che nel corso di un normale servizio si sono trasformati in gommisti. È successo venerdì alle 8.30. Una pattuglia in transito in via di Novoli ha notato una circolazione particolarmente rallentata e, cercando il motivo, ha visto un’auto ferma in carreggiata. Il conducente, una persona anziana, stava cercando di cambiare lo pneumatico senza successo (non aveva il cric). Gli agenti si sono subito fermati e, utilizzando le dotazioni del veicolo di servizio, hanno cambiato la ruota risolvendo la situazione in pochi minuti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa