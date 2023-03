Nuovo parco giochi in piazza Toscanini a Empoli, investiti 88mila euro

Hanno preso il via i lavori di riqualificazione del parco giochi in piazza Toscanini, nel quartiere di Pontorme a Empoli, che diventerà per uno spazio rinnovato e pensato in chiave di accessibilità e inclusività. Circa 88mila euro l’importo complessivo dell'intervento. Il cantiere di piazza Toscanini prevede rimozione e smaltimento delle strutture irrecuperabili esistenti, lasciando le giostre di più recente montaggio, la fornitura e posa in opera di nuove attrezzature accessibili, oltre che la realizzazione delle relative pavimentazioni anti-trauma e di tutte quelle opere necessarie per rendere l’area stessa accessibile dal marciapiede.



Per quanto riguarda la tipologia delle attrezzature che saranno collocate nel giardino è stata individuata attraverso una valutazione delle esigenze della fascia di età da 4 a 15 anni e sono previste anche lavorazioni propedeutiche all’installazione delle attrezzature stesse con la realizzazione di un camminamento in terreno compattato o pavimentazione.



I lavori dureranno per qualche settimana e l'area del parco che ospita i giochi sarà parzialmente non usufruibile, il tutto per consegnare poi l’area di piazza Toscanini completamente rinnovata e accessibile, tenuto conto che nel corso del 2021 e nei mesi scorsi sono state collocate nella stessa area verde nuove porte da gioco e attrezzi per fare fitness all’aria aperta e sono stati effettuati interventi di potatura siepi e cespugli, al fine di dare all'area ordine, decoro e sicurezza.



"Le aree gioco del territorio sono un luogo di divertimento per i più piccoli e in quanto aree verdi sono luogo di incontro per tanti cittadini - sottolinea l'assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci - La manutenzione e l'accessibilità di questi spazi sono obiettivi che l'amministrazione comunale persegue ormai da anni. In varie fasi, sono state riqualificate molte delle aree gioco presenti sul territorio, in alcune sono stati sostituiti giochi e arredi ormai datati in altre gli interventi sono stati ancora più incisivi. L'intenzione è di proseguire questo percorso così da rendere i parchi di ogni frazione e ogni quartiere più che mai accoglienti".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa